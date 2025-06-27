Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Brezilyalı golcü için Göztepe yüksekten uçtu! Avrupa ekipleri Romulo için sıraya girdi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Romulo, Avrupa'da yaz transfer döneminde transferin gözde isimleri arasında yer alıyor. Brezilyalı santrafor için geçtiğimiz günlerde Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'in 16.5 milyon Euro'luk bir teklif ilettiği belirtilmişti. Göztepe'nin futbol şubesini 3 yıl önce devralan İngiltere merkezli spor yatırımları şirketi Sport Republic, Leipzig'e dönüş yaptı ve bedeli yeterli bulmadığını iletti.

FULHAM DA DEVREDE…

The Athletic'in haberine göre Premier Lig ekibi Fulham, 16 milyon Euro + bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif yaptı. İzmir ekibi bu teklifi de red etti. Göztepe genç golcü için 20 milyon euro talep ediyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Brezilyalı yıldız için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht de nabız yoklarken, Türkiye’den de Beşiktaş ve Trabzonspor’un oyuncuyu yakından izlediği fakat bahsedilen değerler çerçevesinde teklif yapmadığı öğrenildi.