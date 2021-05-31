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Beşiktaş ve Trabzonspor'un Mert Günok kapışması

31.05.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi için tecrübeli kaleci arayışında olan Beşiktaş, Mert Günok ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Mert Günok kapışması

Beşiktaş, Trabzonspor'un da talip olduğu Mert Günok'la görüşüyor.

Şampiyonlar Ligi için tecrübeli bir kaleci arayışında olan Siyah-Beyazlılar'ın milli eldiven ile temasta olduğu belirtildi. Uğurcan'ı Avrupa'ya satmak için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor da Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi ile görüşüyor.

Ancak Mert Günok'un, İstanbul'daki aile düzenini bozmamak için tercihini Beşiktaş'tan yana kullanacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISINDA YETİŞTİ

32 yaşındaki tecrübeli eldivenin Başakşehir kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitecek. Günok'un piyasa değeri 2 milyon 400 bin euro. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve daha sonra Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyan 32 yaşındaki başarılı kaleci Bursa'da da boy göstermişti. Mert kariyerindeki en büyük sıçramayı Başakşehir formasıyla gerçekleştirdi. Mert bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada ise kalesinde 50 gol gördü.

ERSİN'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Fransa ekiplerinden Nice, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak isterken, Maignan'ın Milan'a transferi sonrası milli yıldızlarımızın formasını giydiği son şampiyon Lille de devreye girdi.

Beşiktaş 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. 20 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre Ersin'in piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak görünüyor.

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