SPOR

Beşiktaş Vida hakkında kararını verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.08.2018 08:17 | Son Güncelleme

Siyah-Beyazlılar, Hırvat stoperin satışı için İngiltere'de transfer döneminin 9 Ağustos Perşembe günü bitecek olmasına rağmen panik yapmıyor.

Beşiktaş Vida hakkında kararını verdi

Domagoj Vida’yı 30 milyon Euro'dan aşağı bırakmak istemeyen Beşiktaş, Liverpool ve Arsenal’in yeni tekliflerini bekliyor. Futbolcu artı para önerilerine sıcak bakmayan yönetim, Vida için Premier Lig ekipleriyle anlaşma sağlanamaması halinde İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle masaya oturmanın planlarını yapıyor.

Domagoj Vida’nın İngiltere’ye olası transferi konusunda artık son 2 güne girilirken, Beşiktaş Yönetimi’nin Premier Lig’de transferin 9 Ağustos Perşembe günü bitecek olması nedeniyle tedirgin olmadığı ortaya çıktı. İngiltere’den dört köklü kulübün Hırvat futbolcuyla ilgilendiğini bilen siyah-beyazlı yönetim, istediği en yüksek bonservis bedellerini Arsenal ile Liverpool’dan bekliyor.
İlk olarak Liverpool’un ilgilendiği Vida’yı 30 milyon eurodan aşağıya satmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, Arsenal’in son anda devreye girmesi nedeniyle, umutlarını korumaya devam ediyor.

Bu kulüplerin rekabetinden yararlanmak isteyen siyah-beyazlılar, Arsenal’in oyuncu artı para teklifine ise tamamen soğuk bakıyor. Kulüp ekonomisini düzeltmek için Vida’yı yüksek bir bonservisle satmayı planlayan yöneticiler, İngiliz kulüpleriyle anlaşma sağlanamaması halinde diğer ülkelerden gelecek teklifleri bekleyecek.

Önce satış

Bazı İspanyol ve İtalyan kulüplerinin de radarı altında olan Vida için tok satıcı rolünü oynayan Beşiktaş, Hırvat oyuncuyu satmadan yeni bir transfer yapmayı düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde kulüpte gerçekleşen ekonomik zirvede, transferde bonservis veya imza parası ödenmemesi için görüş birliğine varıldı. Bu nedenle Beşiktaş Yönetimi’nin dış transferdeki ilk tercihinin satın alma opsiyonlu kiralama sisteminin olduğu aktarıldı.

2022’ye kadar sözleşmesi var

Dünya Kupası’nda Hırvatistan Mili Takımı formasıyla final oynayan Domagoj Vida’nın, Beşiktaş’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz kulüplerinin talip olduğu 29 yaşındaki başarılı stoper, ekonomik koşulların oluşması halinde kariyerini Premier Lig’de sürdürmeye sıcak bakıyor. (MİLLİYET)

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştıBeşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı
Oliver Glasner: Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağızOliver Glasner: Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş liverpool arsenal vida Spor Toto Süper Lig Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe'deki Ayew gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'deki Ayew gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile anlaştı

Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile anlaştı

Dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

Dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yok 30 milyon euro yok 40 milyon euro Fikonun balonu patladı Kimse 5 para vermez 30 yaşındaki futbolcuya
Satilirsa satilir, satilmazsa zaten iyi oyuncu, pasalar gibi hizmet eder,helal olsun fikoya
böyle giderse elimizde kalacak patron
Fikonun elinde patlayacak. Çöp bu adam
ulan ne adammis hergün transfer haberi yok 30 yok 40. bu haberleri fikret orman yaptiriyodur kesin ama yemedi daha kimse dur bakalim
3-5 milyon Euro ya satarsaniz iyi. fazla şişirme patlamasın.
Yarına satıldı satıldı. Yarın Premier league transfer dönemini kapatıyor.
Fiyat yukseltmyü için yapılan haberler. 3-5 m. Euro satarsaniz öpün başınızın üstüne kiyin
Renkliler kudurmaya devam ediyor biri şampiyon olur futbolcularına teklif gelmez diğeri desen 1 senedir ozanı satamaz taraftarıda gelir burada hasetinden çatlayıp Beşiktaşa ve başkanına sallar lig 4. sü Beşiktaş ve başkanı 14m euroluk satış yaptı renkliler hadin şimdi kendi 3. sınıf takımınızın sayfasına geçip orda ağlamaya devam edin
Diğer Haberler
Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar

Şenol Güneş: Mario Gomez'i alalım

Şenol Güneş: Mario Gomez'i alalım

Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı)

Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı)

Beşiktaş Vida hakkında kararını verdi

Beşiktaş Vida hakkında kararını verdi

Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı

Oliver Glasner: Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız

Oliver Glasner: Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.