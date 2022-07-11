Beşiktaş Viktoria Plzen maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş, Werder Bremen'in ardından ikinci hazırlık maçını Viktoria Plzen'le yapacak. Keyifli maç öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak edilmeye başladı. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

BEŞİKTAŞ VİKTORİA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Viktoria Plzen ile oynayacağı ikinci hazırlık maçı 12 Temmuz Salı saat 17.00'da başlayacak. Beşiktaşlı futbolseverler karşılaşmayı Spor Smart HD kanalından canlı olarak izleyebilecek. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

İLK MAÇTA YENİ TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig öncesi yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Transfer dönemine devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes’le giriş yapan, ardından sırasıyla Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'ya Siyah Beyazlı formayı giydirerek taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş, Alman devini 2-1 yenerek taraftarına umut verdi.

