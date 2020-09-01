Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la anlaşma sağladı!

Siyah-beyazlı takım yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimi’nin gündemindeki en büyük madde sağ bek ve forvet transferi.PAOK maçında bu bölgede yaşanan sorunları gördükten sonra düğmeye basan ve Süper Lig’de ilk hafta oynanacak Trabzonspor maçına kadar transfere noktayı koymak istiyor.

Transferde önceliği forvet ve sağ bek bölgelerine veren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya çok yaklaştı.Daha önce Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ‘pivot santrfor’ isteği nedeniyle Aboubakar’a soğuk bakan yönetim, Cyle Larin’in takımda kalma ihtimalinin artması üzerine Kamerunlu oyuncuyla yeniden masaya oturdu.

Kulübe haber göndererek bonservis sorununu çözüp gelebileceğini bildiren Aboubakar’ı gündemine alan siyah-beyazlılar bu futbolcuyla hemen hemen her konuda anlaşma sağladı.Aboubakar ile ciddi bir sıkıntısı olmayan Beşiktaş, sadece oyuncunun menajeri ve Porto ile yaşadığı ufak tefek pürüzleri çözmeye çalışıyor.Larin’in gösterdiği performans nedeniyle Beşiktaş’a transferi gündeme gelen ve bu durumdan çok memnun olan Aboubakar’ın yakın çevresine çok mutlu olduğunu söylediği bildirildi.Futbol hayatının en güzel günlerini Beşiktaş’ta yaşadığını ifade eden ve bu nedenle geri dönmek için maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu aktaran Aboubakar, pürüzlerin giderilmesi durumunda ilk uçakla İstanbul’a gelecek.

