Beşiktaş, Vodafone Park'ta bayramlaştı

Törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı.

Törende kısa bir açıklama yapan Mican, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

