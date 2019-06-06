SPOR

Beşiktaş, Vodafone Park'ta bayramlaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta yapıldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta bayramlaştı

Törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı.

Törende kısa bir açıklama yapan Mican, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!
Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Vodafone Park

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Dünya Ronaldo'yu konuşuyor

Dünya Ronaldo'yu konuşuyor

G.Saray ve Başakşehir onu istiyor

G.Saray ve Başakşehir onu istiyor

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Fikret Orman yeniden başkan

Fikret Orman yeniden başkan

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süper Lig'de Gareth Bale bombası!

Süper Lig'de Gareth Bale bombası!

Ljajic depremi! Şoke eden gelişme

Ljajic depremi! Şoke eden gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Vodafone Park'ta bayramlaştı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta bayramlaştı

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

Beşiktaş 4 futbolcu ile anlaşma sağladı, 4 isimle görüşmeler sürüyor

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş'tan ayrılan Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı!

Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımını açıkladı!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın takım iskeleti hazır

Avcı'nın takım iskeleti hazır

Galatasaray'ın istediği Manuel Fernandes'e Parma talip oldu

G.Saray'a transferde kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.