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Beşiktaş Welinton transferini bitirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un savunma oyuncusu Welinton ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibinde forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 27 maçta 3 gol kaydetti.

Beşiktaş Welinton transferini bitirdi

Beşiktaş, Alanyaspor’un stoperi Welinton’u kadrosuna kattı. Habere göre Beşiktaş, bu transfer için Fatih Aksoy’u bonservisiyle Alanyaspor’a gönderecek.

Brezilyalı savunma oyuncusu bu sezon Alanyaspor ile çıktığı 27 maçta 3 gol kaydetti. Welinton karşılığında Alanyaspor'a bonservisiyle verilen Fatih Aksoy ise kiralık olarak forma giydiği Sivasspor'da 30 maça çıktı ve 3 asist ile oynadı.

WELİNTON KİMDİR?

10 Nisan 1989'da Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da dünyaya gelen Welinton, futbola Flamengo'da başladı. İlk yurt dışı macerasını Spartak V-kavkaz ile Rusya'da yaşadı.

Kırmızı siyahlı ekibe geri döndü ve bu kez de Coritiba'ya kiralandı. Bu macerasının ardından Umm Salal'a da kiralık gitti. Ve takımından ayrıldı. Katar'da Al Khor forması giydikten sonra da 2017-2018 sezonunda Alanyaspor'a imza attı. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.81 boyundaki stoper, bu sezon Akdeniz ekibinin gösterdiği performansta da etkin rol oynadı.

(TRT SPOR)


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