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Beşiktaş Westerlo'yu 1-0 mağlup etti! Kartal Redmond ile güldü

11.12.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika...Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını düzenlenen hazırlık maçları ile değerlendiren Beşiktaş, Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geldi. Mücadele 87 dakikası golsüz geçilen karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla temsilcimiz Beşiktaş oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Westerlo'yu 1-0 mağlup etti! Kartal Redmond ile güldü

Dünya Kupası için arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki ilk maçında Charleroi ile karşılaşan Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Şenol Güneş'in öğrencileri ikinci maçta bir başka Beçika temsilcisi olan Westerlo ile karşı karşıya geldi.

87 dakikası golsüz geçilen mücadelede gol Redmond'dan gelirken, gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Welinton, Tayyip, Necip, Tayfur, Gedson, Salih, Masuaku, Redmond, Dele Alli, Semih Kılıçsoy.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET

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Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçını Vodafone Park'ta İstanbulspor'la oynayan Beşiktaş; Redmond, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli'nin attığı gollerle 4-0 kazandı. İkinci maçında yine evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, üçüncü maçında Antalya'da Charleroi'yu 2-1'le geçmişti.

WESTERLO'DA TANIDIK İSİMLER

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Geçtiğimiz günlerde Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Belçika ekibi, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Westerlo'nun kadrosunda Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar da yer alıyor.

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