Beşiktaş Westerlo'yu 1-0 mağlup etti! Kartal Redmond ile güldü

Dünya Kupası için arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki ilk maçında Charleroi ile karşılaşan Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Şenol Güneş'in öğrencileri ikinci maçta bir başka Beçika temsilcisi olan Westerlo ile karşı karşıya geldi.

87 dakikası golsüz geçilen mücadelede gol Redmond'dan gelirken, gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Welinton, Tayyip, Necip, Tayfur, Gedson, Salih, Masuaku, Redmond, Dele Alli, Semih Kılıçsoy.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçını Vodafone Park'ta İstanbulspor'la oynayan Beşiktaş; Redmond, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli'nin attığı gollerle 4-0 kazandı. İkinci maçında yine evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, üçüncü maçında Antalya'da Charleroi'yu 2-1'le geçmişti.

WESTERLO'DA TANIDIK İSİMLER

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Belçika ekibi, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Westerlo'nun kadrosunda Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar da yer alıyor.

