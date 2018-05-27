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Beşiktaş, yardımcı antrenörlük için Yusuf Şimşek'le anlaştı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.05.2018 15:31 | Son Güncelleme

Yusuf Şimşek, Beşiktaş'a yardımcı antrenör olarak dönmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim ile görüşen Şimşek, Şenol Güneş’in onay vermesi halinde görevine başlayacak.

Beşiktaş, yardımcı antrenörlük için Yusuf Şimşek'le anlaştı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor.

Siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Yusuf Şimşek ile görüşen futbol komitesi, anlaşmaya vardı.

Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı Şenol Güneş verecek.

Deneyimli çalıştırıcı Yusuf Şimşek’in ekibinde yer almasına onay verirse, 1 hafta içinde imzalar atılacak.

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2008-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Şimşek, 2012’de futbolculuk kariyerini noktladı.

Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı.

42 yaşındaki futbol adamı son olarak geçen sezon kısa bir süre Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulundu.

(NTV)

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