Beşiktaş, yardımcı antrenörlük için Yusuf Şimşek'le anlaştı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor.
Siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Yusuf Şimşek ile görüşen futbol komitesi, anlaşmaya vardı.
Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı Şenol Güneş verecek.
Deneyimli çalıştırıcı Yusuf Şimşek’in ekibinde yer almasına onay verirse, 1 hafta içinde imzalar atılacak.
2008-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Şimşek, 2012’de futbolculuk kariyerini noktladı.
Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı.
42 yaşındaki futbol adamı son olarak geçen sezon kısa bir süre Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulundu.
(NTV)
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