SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş yeni sağ bekini Almaya'da buldu

Beşiktaş yeni sağ bekini Almaya'da buldu

05.06.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son şampiyon Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda Roiser'in Sporting Lisbon'a geri dönmesinin ardından Beşiktaş sağbek arayışlarına girdi. Siyah beyazlılar yeni sağ bekini Almanya'da buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş yeni sağ bekini Almaya'da buldu

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hızlı giriş yaptı. Siyah-Beyazlılar, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Danny da Costa ile prensip anlaşmasına vardı. Alman futbolcu, son dakika pürüzü çıkmaması halinde gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

DANNY DA COSTA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Rosier için Sporting Lizbon'un yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle alternatif arayışına giden Beşiktaş yönetimi, sezonu Mainz'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Danny da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.

Ghezzal'in ise Rosier'e göre siyah beyazlılarda kalma olasılığı daha yüksek. Cezayirli yıldız ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Leicester City'i ikna etmek için yoğun çaba sarfediyor.

ABOUBAKAR DEFTERİ HER AN KAPANABİLİR

Siyah beyazlılarda geleceği merakla beklenen bir diğer isim ise Vincent Aboubakar. Yönetim; geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakan Kamerunlu golcü ile devam etme konusunda temkinli. Yıldız oyuncunun geçirdiği sakatlık sonrası normalden daha geç iyileşmesi nedeniyle konuya mesafeli yaklaşan siyah beyazlılarda Aboubakar defteri her an kapanabilir.

ATIBA VE GÖKHAN TÖRE İLE 1 YIL DAHA

İç transferde sözleşmeleri biten Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile 1'er, kaleci Utku Yuvakuran ile de 2+1 yıllık sözleşme yenilenecek. Ersin Destanoğlu'nun Nice'e satılması halinde teknik heyetin gelecek sezon kaleyi Utku'ya teslim etmesi bekleniyor.

SALİH VE CAULKER'A KISA SÜRE İÇİNDE İMZA ATTIRILACAK

Dış transferde Aytemiz Alanyaspor ile kontrat yenilemeyen iki yıldıza gözünü diken Beşiktaş'ta hedef Salih Uçan ve Steven Caulker'a en kısa sürede imza attırmak. Siyah beyazlılar, 10 Haziran'da resmi transfer döneminin başlamasıyla bonservis ödemeyeceği Salih ile Caulker'ı kadrosuna katmayı amaçlıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı tarihi belli oldu!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı tarihi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni rahatlamalar gelebilir! İşte kritik tarih

Yeni rahatlamalar gelebilir! İşte kritik tarih

Böyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdı

Böyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdı

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Beşiktaş'a yeni golcü geliyor

Beşiktaş'a yeni golcü geliyor

Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.