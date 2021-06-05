Beşiktaş yeni sağ bekini Almaya'da buldu

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hızlı giriş yaptı. Siyah-Beyazlılar, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Danny da Costa ile prensip anlaşmasına vardı. Alman futbolcu, son dakika pürüzü çıkmaması halinde gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

DANNY DA COSTA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Rosier için Sporting Lizbon'un yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle alternatif arayışına giden Beşiktaş yönetimi, sezonu Mainz'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Danny da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.

Ghezzal'in ise Rosier'e göre siyah beyazlılarda kalma olasılığı daha yüksek. Cezayirli yıldız ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Leicester City'i ikna etmek için yoğun çaba sarfediyor.

ABOUBAKAR DEFTERİ HER AN KAPANABİLİR

Siyah beyazlılarda geleceği merakla beklenen bir diğer isim ise Vincent Aboubakar. Yönetim; geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakan Kamerunlu golcü ile devam etme konusunda temkinli. Yıldız oyuncunun geçirdiği sakatlık sonrası normalden daha geç iyileşmesi nedeniyle konuya mesafeli yaklaşan siyah beyazlılarda Aboubakar defteri her an kapanabilir.