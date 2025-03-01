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Beşiktaş yeni Scouting Direktörü'nü açıkladı! Kartala Alman ekolü... İşte o isim

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.03.2025 18:40
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Beşiktaş, daha önce Alman ekibi Borussia Dortmund'da şef scout olarak görev yapan 35 yaşındaki Eduard Graf'ın futbol teknik ve scouting direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş yeni Scouting Direktörü'nü açıkladı! Kartala Alman ekolü... İşte o isim

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından kulüpte yapılan yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Alman futbol adamı Eduard Graf, scouting direktörü oldu.

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMDA ŞU İFADELER KULLANILDI:

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"Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne, Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır. Başkanımız Serdal Adalı, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi."

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