Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirildi.

Dün oynanan Sampdoria karşılaşmasında forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma ve koşuyla başladıkları antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 2 Ağustos Salı günü sürdürecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz