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Beşiktaş, yeni transferi Joao Mario'yu TFF'ye bildirdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.09.2024 16:59
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Beşiktaş Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario'nun lisansını çıkarttı. İşte detaylar...

Beşiktaş, yeni transferi Joao Mario'yu TFF'ye bildirdi!

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario'nun lisansını çıkarttı. Siyah beyazlı takım, Portekizli oyuncu ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mario, sağ kanadın yanı sıra merkez orta saha, on numara, sol kanat, forvet arkası ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu bu sezon Benfica ile 2 maça çıkarken 155 dakika süre aldı.

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RAFA SILVA İLE OYNADILAR

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Mario, Beşiktaş'ta muhteşem bir performans sergileyen Rafa Silva ile de eski takım arkadaşı.. Benfica'da üç sezon boyunca birlikte ter döken ikili, Portekiz Milli Takımı'nda da beraber top koşturdu.

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