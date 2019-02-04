SPOR

Beşiktaş, yeni transferleri için imza töreni düzenleyecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.02.2019 14:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ayrıca Beşiktaş, Kagawa, Burak Yılmaz, Mirin ve Muhayer Oktay için yarın imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş, yeni transferleri için imza töreni düzenleyecek

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 yenen siyah-beyazlıların, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Bursaspor maçı hazırlıkları için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandığı belirtildi.

Antalyaspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın, çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, yarını izinli geçirdikten sonra Bursaspor maçı hazırlıklarına 6 Şubat Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

YENİ TRANSFERLER İÇİN İMZA TÖRENİ

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yarın imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla yeni transferler Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için yarın saat 14.00'te Vodafone Park'ta imza töreni yapılacak.

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