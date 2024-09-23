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  4. Beşiktaş yenilgisi sonrası Arda Turan'ı çıldırtan derbi sorusu! "Sonra Arda sinirlendi oluyor..."

Beşiktaş yenilgisi sonrası Arda Turan'ı çıldırtan derbi sorusu! "Sonra Arda sinirlendi oluyor..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.09.2024 08:34
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Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşan Eyüpspor rakibi karşısında son dakikalarda kalesinde gördüğü golle mağlup olurken, Arda Turan karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen bir soruya çok sinirlendi. İşte detaylar...

Beşiktaş yenilgisi sonrası Arda Turan'ı çıldırtan derbi sorusu! "Sonra Arda sinirlendi oluyor..."

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın maç sonrası kendisine sorulan bir soru sonrası çok sinirlendi.

Arda Turan, Beşiktaş - Eyüpspor maçı sonrası röportaj alanında kendisine sorulan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sorusuna tepki gösterdi.

"BIRAKMIYORSUN ŞU GAZETECİLİĞİ"

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Genç teknik direktör bir gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bana soruyorsun Galatasaray-Fenerbahçe derbisini. Bırakmıyorsun şu gazeteciliği. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne olacak? Bırak sorma.

"9 KERE DERBİ NE OLACAK"

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"Bütün çocukların emeğini alıyorsun Galatasaray-Fenerbahçe maçına... 9 kere derbi ne olarak? Sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor. cevabını verdi.

Arda daha sonra röportaj alanından sinirli bir şekilde ayrılarak stadyumdan ayrıldı.

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Süper Lig Eyüpspor Arda Turan Derbi beşiktaş galatasaray
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