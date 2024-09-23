Beşiktaş yenilgisi sonrası Arda Turan'ı çıldırtan derbi sorusu! "Sonra Arda sinirlendi oluyor..."

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın maç sonrası kendisine sorulan bir soru sonrası çok sinirlendi.

Arda Turan, Beşiktaş - Eyüpspor maçı sonrası röportaj alanında kendisine sorulan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sorusuna tepki gösterdi.

"BIRAKMIYORSUN ŞU GAZETECİLİĞİ"

Genç teknik direktör bir gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bana soruyorsun Galatasaray-Fenerbahçe derbisini. Bırakmıyorsun şu gazeteciliği. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne olacak? Bırak sorma.

"9 KERE DERBİ NE OLACAK"

"Bütün çocukların emeğini alıyorsun Galatasaray-Fenerbahçe maçına... 9 kere derbi ne olarak? Sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor. cevabını verdi.

Arda daha sonra röportaj alanından sinirli bir şekilde ayrılarak stadyumdan ayrıldı.