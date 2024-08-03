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Beşiktaş yenilgisi sonrası Florya tesislerine giden Galatasaray taraftarının açtığı pankart olay oldu! "Çare Terim"

03.08.2024 23:38
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Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 yenilmesinin ardından bazı sarı kırmızılı taraftarlar soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Bir Galatasaray taraftarının açtığı 'Fatih Terim' pankartı ise sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş yenilgisi sonrası Florya tesislerine giden Galatasaray taraftarının açtığı pankart olay oldu! "Çare Terim"

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Turkcell Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle girdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

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BURUK'UN EN FARKLI YENİLGİSİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray, bu süreçte en farklı mağlubiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 4-1'lik skorla görmüştü. Beşiktaş mağlubiyeti, Buruk döneminin en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

"ÇARE TERİM" PANKARTI

Farklı yenilginin ardından sarı kırmızılı taraftarlar oynanan futbola tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. Bir taraftarın tesislerin önünde açtığı "Çare Terim" pankartı ise dikkat çekti.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim beşiktaş galatasaray
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