Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: İki arkadaşımız yumruklandı

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının ardından konuştu ve localarının basılarak iki yöneticiye yumruklu saldırı yapıldığını belirtti.

"BURASI PATAGONYA DEĞİL"

Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: "Burası Patagonya değil. Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikalardaki gerginlikten sonra yöneticilerimizin locası, milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, yumruklandı. Davacı olacağız."

"KAMERA KAYITLARINI İSTEDİK"

“Milletvekili ve kardeşinden şikayetçi oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlementosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."