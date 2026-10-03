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Beşiktaş yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü’nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, yönetim kurulu 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü’nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş yönetimi ibra edildi 1

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri görüşüldükten sonra genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.

Beşiktaş yönetimi ibra edildi 2

Yapılan oylamanın ardından Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
Toplantıda ayrıca, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş
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