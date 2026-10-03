Beşiktaş yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü’nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri görüşüldükten sonra genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylamanın ardından Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Toplantıda ayrıca, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır