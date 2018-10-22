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Beşiktaş'ta büyük kriz! İpler kopuyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.10.2018 21:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş arasında transfer döneminden beri gergin bir ilişki olduğu, alınan sonuçlar ve yapılan açıklamaların ardından ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta büyük kriz! İpler kopuyor

Son yıllara damga vuran Beşiktaş'ta bu sezon alınan kötü sonuçlar camianın keyfini kaçırırken, siyah-beyazlı yönetim ile teknik direktör Şenol Güneş arasında da ciddi derecede çatırdama yaşandığı iddia edildi.

Özellikle transfer döreminde yaşanan fikir ayrılıklarının yanı sıra zaman zaman hem başkan Fkret Orman'ın hem de teknik direktör Şenol Güneş'in yaptıkları basın açıklamalarındaki bazı sözlerden dolayı birbirlerine alınganlık göstermeleriyle sık sık ayrılık sorularına muhatap olan ikilinin arasında bu kez ciddi sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, özellikle yakın dostu olan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimden ayrılmasından sonra ciddi bir desteğini kaybetmesinin ardından Güneş'in kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntıdan etkilenen en önemli isim olması, tecrübeli hocanın keyfini iyice kaçırdı.

Güneş'in kulüpten geçmişe dönük 1 milyon Euro'nun üzerinde bir alacağı bulunduğu ve uzun zamandır ödeme alamadığı öğrenildi. Bir süre önce teknik kadroya ve futbolculara 2019 yılına kadar da ödeme yapılmayacağını bildiren yönetimin hem teknik heyetten hem de oyunculardan yaptığı bazı "tartışmalı kesintiler" de keyifleri kaçıran bir diğer olay oldu.

Bu arada yönetimin alacakları konusunda yaptıkları girişimlerle başkan Fikret Orman ve yönetimin keyfini kaçıran bazı oyuncular için kadro dışı kararı vermesinin dahi gündeme geldiği iddia edildi.

GUTİ Mİ HAZIRLANIYOR?

Transfer dönetimindeki bazı ciddi fikir ayrılıkları teknik direktör Şenol Güneş'in "Patron başkandır, patron yönetimdir" demesiyle atlatılırken, tarafların arasındaki en önemli fikir ayrılığının yardımcı konusunda yaşandığı idddia edildi.

Güneş'in Tamer Tuna'nın gitmesinden sonra geçen sezon yönetimin önerdiği yardımcı hoca talebini geri çevirmesi, bu yıl yönetimin ısrarlı talebine ise "peki" demesi dikkat çekerken Güneş'in yardımcı konusunda önerdiği iki tecrübeli ismi yönetimin kabul etmediği ifade edildi.

Bu arada Şenol Güneş'in ayrılığının söz konusu olması halinde düşünülen ismin Guti olduğu iddia edildi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş şenol güneş fikret orman guti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şenol Güneş artık bjk ye verecek enerjisi bitti
şenol filan hikaye tek gerçek Andersin Talisca'ydı. o gitti şenolun balonu söndü.
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