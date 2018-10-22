Beşiktaş'ta büyük kriz! İpler kopuyor

Son yıllara damga vuran Beşiktaş'ta bu sezon alınan kötü sonuçlar camianın keyfini kaçırırken, siyah-beyazlı yönetim ile teknik direktör Şenol Güneş arasında da ciddi derecede çatırdama yaşandığı iddia edildi.

Özellikle transfer döreminde yaşanan fikir ayrılıklarının yanı sıra zaman zaman hem başkan Fkret Orman'ın hem de teknik direktör Şenol Güneş'in yaptıkları basın açıklamalarındaki bazı sözlerden dolayı birbirlerine alınganlık göstermeleriyle sık sık ayrılık sorularına muhatap olan ikilinin arasında bu kez ciddi sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, özellikle yakın dostu olan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimden ayrılmasından sonra ciddi bir desteğini kaybetmesinin ardından Güneş'in kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntıdan etkilenen en önemli isim olması, tecrübeli hocanın keyfini iyice kaçırdı.

Güneş'in kulüpten geçmişe dönük 1 milyon Euro'nun üzerinde bir alacağı bulunduğu ve uzun zamandır ödeme alamadığı öğrenildi. Bir süre önce teknik kadroya ve futbolculara 2019 yılına kadar da ödeme yapılmayacağını bildiren yönetimin hem teknik heyetten hem de oyunculardan yaptığı bazı "tartışmalı kesintiler" de keyifleri kaçıran bir diğer olay oldu.