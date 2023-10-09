Beşiktaş yönetimi kararını verdi! Şenol Güneş ayrılığı sonrası takım Burak Yılmaz'a emanet

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in beklenmedik ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğu yeni sahibini buldu.
beIN Sports'un haberine göre; Kısa bir süre içerisinde seçimli olağanüstü genel kurula gidecek olan Siyah-Beyazlılar'da, geçici teknik direktör olarak Burak Yılmaz'da karar kılındı.
Burak Yılmaz, Güneş'in yokluğunda çıkılan ilk mücadelede İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar çıkacağı resmi maçlar sırasıyla şu şekilde;
-Galatasaray (Deplasman)
-Bodo-Glimt (İç saha)
-Gaziantep FK (İç saha)
-Antalyaspor (Deplasman)
-Bodo-Glimt (Deplasman)
-Başakşehir (İç saha)
-Samsunspor (Deplasman)
-Club Brugge (İç saha)
-Ankaragücü (İç saha)