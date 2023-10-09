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Beşiktaş yönetimi kararını verdi! Şenol Güneş ayrılığı sonrası takım Burak Yılmaz'a emanet

09.10.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Şenol Güneş ayrılığının ardından ilk maçına çıkan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yönetimindeki ilk mücadelede İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta genel kurula kadar takımın başında Yılmaz'ın kalmasına karar verildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in beklenmedik ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğu yeni sahibini buldu.

beIN Sports'un haberine göre; Kısa bir süre içerisinde seçimli olağanüstü genel kurula gidecek olan Siyah-Beyazlılar'da, geçici teknik direktör olarak Burak Yılmaz'da karar kılındı.

İLK MAÇINDA KAZANDI

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Burak Yılmaz, Güneş'in yokluğunda çıkılan ilk mücadelede İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar çıkacağı resmi maçlar sırasıyla şu şekilde;

-Galatasaray (Deplasman)
-Bodo-Glimt (İç saha)
-Gaziantep FK (İç saha)
-Antalyaspor (Deplasman)
-Bodo-Glimt (Deplasman)
-Başakşehir (İç saha)
-Samsunspor (Deplasman)
-Club Brugge (İç saha)
-Ankaragücü (İç saha)

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