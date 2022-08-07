Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, "Maç sonundaki durum mantalitemizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftara bu atmosfer için teşekkür ediyorum, bu maçı hep beraber kazandık. İlk maç zor geçti. İlk maçlarda nerede olduğunuzu görürsünüz. Geliştireceğimiz yerler var. Hafta hafta daha iyi olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve Alanyaspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Welinton ve Josef'in sakatlıklarının planlarında değişikliğe gitmelerine sebep olduğunu söyleyen Ismael, "Transfer çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Transfer sezonu devam ediyor. Daha vaktimiz devam ediyor. Geliştirmemiz gereken yerler var. Bazı kilit oyunculardan mahrum olunca işler karışıyor." dedi.

Henüz her şeyin tam anlamıyla hazır olmadığını söyleyen Ismael, "Geçen hafta Sampdoria maçında fırsatlar bulduk. 34 kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Her şey şu anda yüzde 100 değil. Önemli olan bu dönemde puanlar kazanmak ve özgüvene sahip olmak. Daha erken gol atmalıydık ama son 2 maçta iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Biraz sabır göstermek gerekiyor. Farklı zamanlarda farklı oyuncular aramıza katıldı. Örneğin Saiss'in bizimle 3. haftası. Bugün tecrübesiyle oynadı. Maç maç hafta hafta daha da güçleneceğiz." diye konuştu.

Welinton'ın başka bir takıma transferinin gündemde olduğu yönündeki soruya Ismael, "Welinton konusunda yorum yapmak istemiyorum. Sakatlığı nedeniyle bizim için büyük bir kayıp. Sampdoria maçında iyi bir stoper hattımız olduğu izlenimi de verdi." dedi.

Ismael, oyun sistemi konusunda esnek olduğunu kaydederek, "Üçlü sistemi biliyoruz, bu konuda iyi bilgilerimiz var. Maçı kazandıracak hamlelere karşı hep esnek olduğumu söylemiştim. 3-4-3 ya da 4-3-3 konusunda esnekliğimiz devam edecek. Bir şeyleri değiştirmek gerekirse değiştiririz." ifadelerini kullandı.

