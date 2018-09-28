SPOR

Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta forma giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet

Beşiktaş'ın İtalya'nın Torino takımından kiralık olarak kadrosunda kattığı yıldız futbolcu Adem Ljajic'e sevindirici haber ülkesinden geldi. Sırbistan Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya maçlarının 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Bu kadroda siyah-beyazlıların Sırp futbolcusu Ljajic de yer aldı.
Sırbistan, 11 Ekim'de Karadağ'a, 14 Ekim'de ise Romanya'ya konuk olacak.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Beşiktaş sözleşmesi bitecek futbolcular için planlarını yapıyorBeşiktaş sözleşmesi bitecek futbolcular için planlarını yapıyor
Pepe ligdeki forvet oyuncularını solladıPepe ligdeki forvet oyuncularını solladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Ljajic Beşiktaş Spor Toto Süper Lig sırbistan

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet

Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet

Beşiktaş sözleşmesi bitecek futbolcular için planlarını yapıyor

Beşiktaş sözleşmesi bitecek futbolcular için planlarını yapıyor

Pepe ligdeki forvet oyuncularını solladı

Pepe ligdeki forvet oyuncularını solladı

Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama: Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılır

Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama: Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılır

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

Caner Erkin, hakeme küfür davasında beraat etti, Tolgay Arslan için zorla getirilme kararı çıktı!

Caner Erkin, hakeme küfür davasında beraat etti, Tolgay Arslan için zorla getirilme kararı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.