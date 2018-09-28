Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet

Beşiktaş'ın İtalya'nın Torino takımından kiralık olarak kadrosunda kattığı yıldız futbolcu Adem Ljajic'e sevindirici haber ülkesinden geldi. Sırbistan Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya maçlarının 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Bu kadroda siyah-beyazlıların Sırp futbolcusu Ljajic de yer aldı.

Sırbistan, 11 Ekim'de Karadağ'a, 14 Ekim'de ise Romanya'ya konuk olacak.

