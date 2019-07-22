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Beşiktaşlı efsane futbolcular Hatay’da

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın efsane futbolcuları Hatay’da Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi.

Beşiktaşlı efsane futbolcular Hatay’da

Hatay’da 35.’si düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvası finali öncesi Beşiktaşlı efsane futbolcular, Hatay protokolüyle şöhretler mücadelesi yapmak için Hatay’a geldi. Beşiktaş efsaneleri Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Oktay Aydaz, Saffet İşler, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Olcay Doğu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın Kahraman, ilk olarak Hatay Beşiktaş Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Efsane isimler daha sonra Antakya Kartal Yuvası’nda Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlar bir dönem Beşiktaş Teknik Direktörlüğü de yapan Samet Aybaba’ya yoğun ilgi gösterdi.

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Beşiktaşlı eski futbolculara Hatay ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, “Bu akşam Hatay protokolü ile beraber gösteri maçı yapacaklar. Bu kapsamda Beşiktaş Kartal Yuvası’na da geldiler. Hepsine teşekkür ediyoruz, Beşiktaş taraftarlarımızla güzel bir olgu oluştu. Hepsiyle hatıra resimleri çekildiler. Hepsine Hatay’a geldikleri için teşekkür ediyoruz. Her zaman her yerde en büyük Beşiktaş” dedi.

Beşiktaşlı efsane futbolcular, Beşiktaşlı taraftarların tezahüratlarıyla alandan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig hatay

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