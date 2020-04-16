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Beşiktaşlı eski futbolcu Amokachi, ülkesi Nijerya'da yardım dağıtıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi, korona virüs ile mücadele kapsamında ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Beşiktaşlı eski futbolcu Amokachi, ülkesi Nijerya'da yardım dağıtıyor

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.

Amokachi'nin eski takımı Everton'dan yapılan açıklamaya göre, iş adamı abisinden de destek alan Amokachi, bağışladıkları gıdaların paketlenmesi ve dağıtımında gönüllü olarak çalışıyor.
47 yaşındaki Nijeryalı, başkent Abuja'da diğer yardım gönüllüleriyle birlikte gıdaları her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine ye verilen Amokachi, Nijerya'da nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "İşleri yoksa akşam evde yiyecek bir şeyleri de olmuyor. Arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla bir araya gelerek karantina boyunca gıda paketleri dağıtmak için anlaştık." ifadelerini kullandı.

Abuja'da sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Amokachi, "Bizim gıda dağıtımı için dışarı çıkma iznimiz var neredeyse her gün çalışıyoruz. Bizim yaptığımız şey sadece insan olmak." yorumunu yaptı.

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Beşiktaş amokachi yardım

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