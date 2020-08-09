Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor'a kiralık gönderdiği Fatih Aksoy ile yollarını ayırdı.

Beın Sports'un haberine göre siyah beyazlılar, Fatih Aksoy'un transferine ilişkin Aytemiz Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

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Öte yandan Fatih Aksoy'un, Alanyaspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

