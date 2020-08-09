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Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.08.2020 17:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık forma giyen Fatih Aksoy, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor'a kiralık gönderdiği Fatih Aksoy ile yollarını ayırdı.

Beın Sports'un haberine göre siyah beyazlılar, Fatih Aksoy'un transferine ilişkin Aytemiz Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Öte yandan Fatih Aksoy'un, Alanyaspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

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