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Beşiktaşlı Furkan Haltalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

BASKETBOL HABERLERİ  | 17.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Haltalı’nın yeni tip koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Furkan Haltalı'nın ailesinde 14 Ekim 2020 tarihinde koronavirüs vakasına rastlandığı ve siyah beyazlı takımda forma giyen oyuncunun ilk testinin negatif olduğu belirtildi. Bundan dolayı Furkan Haltalı'nın izole edildiği ve dün yapılan ikinci testini pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaşlı Furkan Haltalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Basketbolcumuz Furkan Haltalı’nın ailesinde 14.10.2020 tarihinde Kovid-19 pozitif vakası çıkması üzerine, oyuncunun aynı gün yapılan testi negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Haltalı'nın olası buluşma riskinin göz önüne alınarak izole edildiği ve dün yapılan ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili protokolleri gereği karantina ve takip sürecinin devam ettiği, oyuncunun şu anda herhangi bir şikayetinin olmadığı bildirildi. Basketbol takımına yapılan rutin kontrollerde başka bir pozitif vakaya rastlanmadığı aktarıldı.

(İHA)

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