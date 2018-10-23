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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin beraat etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sol beki Caner Erkin, geçen sezon oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren Mete Kalkavan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Tecrübeli oyuncu delil yetersizliğinden beraat etti.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin beraat etti

Beşiktaş’ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, geçen yıl Beşiktaş- Başakşehir karşılaşmasında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, ünlü futbolcuyu 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
caner erkin Beşiktaş Spor Toto Süper Lig mete kalkavan

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