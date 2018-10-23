Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin beraat etti

Beşiktaş’ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, geçen yıl Beşiktaş- Başakşehir karşılaşmasında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, ünlü futbolcuyu 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirdi.

