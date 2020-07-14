Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe cevabı

Beşiktaş'ta sakatlığının ardından formasına kavuşamayan Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddia ediliyordu. Genç oyuncunun kadroya alınmama sebebi de bu transfer olarak gösterilirken cevap gecikmedi.
Fenerbahçe dedikoduları hakkında şu ana kadar hiçbir yorumda bulunmayan Dorukhan Toköz, iddiaların alevlenmesi üzerine Instagram'dan paylaşımda bulundu.
Üzerinde siyah beyazlı forma olduğu fotoğrafa "Sus" ve "Kartal" emojileri bırakan 24 yaşındaki futbolcu, böyle bir şey olmadığını ifade etti.
Dorukhan Toköz bu sezon ligde 6 karşılaşmada oynarken, son olarak 6 Ekim 2019'da Alanyaspor karşısında şans bulmuştu.
(SPORX)
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