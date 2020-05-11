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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.05.2020 20:51 | Son Güncelleme

Sağ bekte bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de rota eski futbolcusu Gökhan Gönül'e çevrildi. Milli futbolcunun sarı lacivertli kulübe geri dönmeye sıcak baktığı ve kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediği öğrenildi.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor. 22 yaşında geldiği Fenerbahçe'den, eski başkan Aziz Yıldırım'ın mali kongredeki "Onun istediği parayı ben orta ölçekli bir işi adamı olarak kazanmıyorum" sözlerinden sonra kopup Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül, yeniden sarı lacivertlilere çok yakın.

O gittikten sonra sağ bekte 4 yılda 6 oyuncu denenmesine rağmen yeri bir türlü doldurulamadı. Öyle ki bu süreçte sarı lacivertliler sağ bekte Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Dirar, Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan'ı kullansa da bu oyuncuların hiçbirinin unutturamadığı tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe yönetimi de yıldızlaştığı yerde noktayı koyma şansı tanımak için kapıyı aralık tutuyor.

TARAFTAR CANER ERKİN'E SICAK BAKMIYOR

Sosyal medyada uzun zamandır "Yuvaya dönüyorlar" söylentileri tartışılırken, taraftarlar Gökhan'ın yeniden formayı giymesine sıcak baksa da Kadıköy'de Beşiktaş taraftarını diz çökerek selamlaması unutulmayan Caner istenmeyen adam rolünde.

Ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmeyen, Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra sevinmeyen, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmayan 35 yaşındaki futbolcu 2 yıl daha oynadıktan sonra futbolu 'Fenerbahçeli Gökhan' olarak gönül bağı olduğu kulübüyle noktalamayı istediği de edinilen bilgiler arasında.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gökhan evlat ben bir Beşiktaş' lı olarak sen ne karar verirsen saygı duyarım.Ancak kararını çabuk ver ve Beşiktaş sana na sıl çıktı ise sende Beşiktaş'a saygını eksik etme
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