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Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Matej Mitrovic'in transferi konusunda Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Beşiktaş Kulübü, Matej Mitrovic'in transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaşmaya vardı. Mitrovic'in bonservis bedeli olarak Siyah-Beyazlı ekibin kasasına girecek rakamın 3.9 milyon Euro olduğu öğrenildi. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Mitrovic, Belçika ekibi için sağlık kontrolüne girecek ve imzayı atacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş club brugge Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Top oynamayan adama 3.9M euro birde belçika takımı yersen. Kara para aklama seansları.
4.2 m € al 1.5 senede 1.8 m € para ver. 6 m€ garanti para dök. 3.9 m€ a sat. İşte BeşiktaŜ?&q,[??[?ٙ\??qg?\?,\?,H
çok iyi isabet olmuş.keşke Kaleci Fabri,.G.Gönül,Atiba,Caner,Vida,Necip,Babel,Quersma,Love ve özellikle Lenste satılsa.Bu satılanlardan elde edilen gelirlerle 6 tane çok iyi transfer rahatlıkla yapılır.Yani 11 oyuncu gönderip 5 tane çok iyi futbolcu alınır.Bir kaleye şimdilik sağ beke, iki orta sahaya bi forvet. Birde defansın göbeğine.On numara bir takım yaratırsınız
İyi taktık
İYİ OLDU
çevreyoluna mı sapmış ...!
super gelsin kanat oyıncu ve abubakar ın parası vida da giderse ki girmesin bence ama giderse defans + forvet + kanat / sag bek transfer fıkret başkan acılll
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