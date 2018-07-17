Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Beşiktaş Kulübü, Matej Mitrovic'in transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaşmaya vardı. Mitrovic'in bonservis bedeli olarak Siyah-Beyazlı ekibin kasasına girecek rakamın 3.9 milyon Euro olduğu öğrenildi. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Mitrovic, Belçika ekibi için sağlık kontrolüne girecek ve imzayı atacak.





