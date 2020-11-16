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Beşiktaşlı futbolcu Montero baba oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.11.2020 14:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş forması giyen İspanyol futbolcu Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Montero baba oldu

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero baba oldu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Montero'nun eşi Marta Bermudez, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Antonella ismini verdi.

Siyah-beyazlı kulüp çifti kutlayarak, "Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik eder, Antonella bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verdi.

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