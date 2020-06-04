Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı

ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd'un ölümüne spor dünyası tepki göstermeye devam ediyor.
Son olarak da Beşiktaş, George Floyd için paylaşım yaptı. Futbolcular, bugünkü antrenmanda siyah ve beyaz tişörtlüler olarak ikiye ayrılarak, sahadaki dizilişleriyle Floyd'un isminin baş harfleri olan G ve F yazdı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma 'George Floyd anısına BlackLivesMatter' notu düşüldü.
(İHA)
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