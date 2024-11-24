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Beşiktaşlı futbolcular Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "Utanç verici, kabul edilemez!" Gedson Fernandes, Gabriel Paulista...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 21:34
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye sahasında 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah - beyazlı futbolculardan Gedson Fernandes ve Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "Utanç verici, kabul edilemez!" Gedson Fernandes, Gabriel Paulista...

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe'ye 4-2 mağlu oldu. Karşılaşma sonrası siyah - beyazlı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

GEDSON FERNANDES: BUNU KABUL ETMEMELİYİZ

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Beşiktaş formasıyla 100. maçından sonra taraftardan özür dileyen Gedson Fernandes,"Takım olarak üzgünüz. Çok zor bir. Konuşamıyorum, kolay değil. Oynamamız gereken oyunun çok uzağındayız. Düşünmemiz lazım. Gelişmek, düzelmek zorundayız. En hızlı şekilde sezon başındaki gibi skorlar almalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu böyle olamaz. Bunu kabul etmiyoruz, etmemeliyiz. Düzelmek zorundayız. Taraftarlan özür dilemem gerektiğini düşündüm. Sadece iyi değil kötü günlerde de yanımızdalar. Aynaya bakmak, gerçekçi olmak, şu anki durumumuzu görmek zorundayız. İyi değiliz. Taraftarın hak ettiğini taraftara veremiyoruz. İstediklerimizi yapamıyoruz. Kaybedince beraber kaybediyor, kazanınca beraber kazanıyoruz. Kötü işleri, kötü oyunu düzeltmek zorundayız. Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyun oynamak zorundayız. Bu süreci atlatmak zorundayız." şeklinde konuştu.

GABRIEL PAULISTA: UTANÇ VERİCİ, KABUL EDİLEMEZ!

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Gabriel Paulista ise "Taraftarımızdan özür dilemek zorundayız. Utanç verici! Utanç verici diyebilirim. Beşiktaş gibi büyük bir takımın, kendi sahasındaki son 2 maçta 7 gol yemesi utanç verici. Bu kabul edilemez. Beşiktaş'ın oynaması gereken oyunu oynamıyoruz. Öncelikle ben takımım adına ben kabul ediyorum bu kötü oyunu. Böyle olmamalı. Takım olarak biz bu durumu düzeltmek zorundayız. Çalışmak, birlikte olmak zorundayız." dedi.

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