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Beşiktaşlı futbolcular Hatayspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu: "Kahroluyoruz! Mücadele yok..." Salih Uçan, Mert Günok...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.12.2024 23:12
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah - beyazlı futbolculardan Salih Uçan ve Mert Günok açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular Hatayspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu: "Kahroluyoruz! Mücadele yok..." Salih Uçan, Mert Günok...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaş'lı futbolcuların açıklamaları;

SALİH UÇAN: KAHROLUYORUZ

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"Maçtan sonra çıkıp konuşmak zorlaşmaya başladı. Taraftarlar çok üzgün, Beşiktaş sevdalıları üzgün... Biz de çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu futbol kimseye yakışmıyor. Kim varsa bu işin içerisinde, hepimiz sorumluyuz. Camiamız adına çok üzülüyorum. Bu işin çözümü nasıl olacaksa, onu bulmalıyız. Koskoca bir camia kimseye bu durum yakışmıyor. Camiam adına çok üzgünüm."

MERT GÜNOK: MÜCADELE YOK!

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"Geçen seneden beri sürekli aynı şeyleri söylüyoruz buraya gelip... Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, anı şeyleri söyledik. O evreyi çoktan geçtik. Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum. Arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz, konuşuyoruz... Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz. Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok. Taraftarlar sonuna kadar haklı. Ben de geldiğimden beri bu duyguları yaşamak istemezdim"

MERT GÜNOK: HEM SAHA İÇİ HEM DE SAHA DIŞI BİRÇOK OLAY YAŞADIK

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"Beşiktaş sürekli şampiyonluğa oynayan bir takım olarak izledik, bu hep böyleydi. İki senedir bunu yapamıyoruz. Hem saha içi, hem de saha dışı birçok olay yaşadık. Futbolcular olarak elimizden gelen tek şey mücadele etmek ama onu da bir süredir yapamıyoruz. Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
Salih Uçan Mert Günok beşiktaş
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