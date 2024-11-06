Beşiktaşlı futbolcular Malmö galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: ''Bize zorluk çıkardılar!'' Semih Kılıçsoy, Gabriel Paulista...

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü maçında Beşiktaş, sahasında Malmö'yü 2-1mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah - beyazlı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

SEMİH KILIÇSOY: ÇOK MUTLUYUZ

Maç sonu konuşan Semih Kılıçsoy, ''Kazanmak istiyorduk. Kendi evimizde kazanmamız gerekn bir maçtı. Bizim hakimiyetimizde olan bir maçtı. Takım olarak mücadele ettik ve kazandı. Çok mutluyuz.'' diye konuştu.

SEMİH KILIÇSOY: HOCA NEREDE GÖREV VERİRSE ORADA OYNARIM

Milli oyuncu, oynadığı pozisyon hakkında ''Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama hocam nerede görev verirse orada oynarım.'' ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY: DOĞUŞTAN GELEN BİR ŞEY

''Bu gücün nereden geliyor?'' sorusuna genç futbolcu, ''Ekstra çalışıyorum ama doğuştan da gelen bir şey bu'' cevabını verdi.

GABRIEL PAULISTA: BİZE ZORLUK ÇIKARDILAR

"Valencia uzun süre yaşadığım bir şehir. Orada bir doğa olayı yaşandı. En kısa sürede her şeyin yoluna girmesini, orada yakınlarını kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum. Maç hakkında konuşacak olursam zor oldu. Rakibimiz iyi oynayan bir takımdı. Fiziksel olarak da bize zorluk çıkardılar. İyi direndik, iyi mücadele ettik ve 2-1 maçı kazandık.

GABRIEL PAULISTA: SAKATLIKTAN SONRA OYNADIĞIM İÇİN...

Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Takımla birlikte iyi iş çıkardık. Takımıma pozitif katkı sağladığımı düşünüyorum. Cuma günü oynadığımız maçta iyi bir enerjimiz yoktu. Bugün bu enerjiyi sahaya yansıttık. Ben kendimi iyi hissediyorum. Hocama bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Tabii ki uzun sakatlıktan sonra oynadığım için biraz yorgunum. Şimdi Başakşehir maçına hazırlanacağız."