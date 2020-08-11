Beşiktaşlı futbolcular N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz, PAOK eşleşmesini değerlendirdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte N'Koudou, antrenmandan önce kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Kamerun asıllı Fransız oyuncu, PAOK eşleşmesiyle ilgili, "Şampiyonlar Ligi elemesi oynamak bile başlı başına güzel bir şey ama Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamak istiyorsak öncelikle elemeyi geçmemiz gerek. Kolay olmayacak ama taraftarın olmaması şansı yüzde 50-50'ye getiriyor. Kolay olmayacak ama maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın genç futbolcularından Rıdvan Yılmaz ise "Şampiyonlar Ligi kadrosunda hiçbir zaman olmadım. Top toplayıcıyken Şampiyonlar Ligi müziğini duymuştum. İnşallah sahanın içerisinde o müziği duymak istiyorum. PAOK, Yunanistan'ın köklü bir kulübü, bizim için güzel bir maç olacak. Bu maçı kazanıp önümüze bakmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
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