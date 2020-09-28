Beşiktaşlı N'Koudou'ya Queens Park Rangers talip

İngiltere Championship Ligi takımlarından QPR, Beşiktaşlı N'Koudou'ya talip oldu.
Siyah beyazlılarda henüz bekleneni veremeyne ve özellikle sakatlık problemleri nedeniyle istikrarsız bir görüntü çizen N'Koudou, yeni sezonda sakatlığı nedeniyle son maçlarda görev yapamadı.
TV72'in haberine göre hücum hattını güçlendirmek isteyen QPR, N'Koudou'yu listesine aldı. İngiliz ekibinin kiralama formülünü de düşündüğü ve hafta arası Beşiktaş'a teklif iletebileceği iddia edildi.
Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği N'Koudou, bu sezon resmi maçlarda sadece Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK maçında forma giydi. N'Koudou, ligde ve Avrupa Ligi'nde oynanan Rio Ave maçında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. (FutbolArena)
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