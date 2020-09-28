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Beşiktaşlı N'Koudou'ya Queens Park Rangers talip

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Queens Park Rangers (QPR), Beşiktaşlı N'Koudou'yu trasnfer etmek için devreye girdi. Hafta arası teklifte bulunmaları bekleniyor.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya Queens Park Rangers talip

İngiltere Championship Ligi takımlarından QPR, Beşiktaşlı N'Koudou'ya talip oldu.

Siyah beyazlılarda henüz bekleneni veremeyne ve özellikle sakatlık problemleri nedeniyle istikrarsız bir görüntü çizen N'Koudou, yeni sezonda sakatlığı nedeniyle son maçlarda görev yapamadı.

TV72'in haberine göre hücum hattını güçlendirmek isteyen QPR, N'Koudou'yu listesine aldı. İngiliz ekibinin kiralama formülünü de düşündüğü ve hafta arası Beşiktaş'a teklif iletebileceği iddia edildi.

N'KOUDOU'NUN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği N'Koudou, bu sezon resmi maçlarda sadece Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK maçında forma giydi. N'Koudou, ligde ve Avrupa Ligi'nde oynanan Rio Ave maçında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. (FutbolArena)

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