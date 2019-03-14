Beşiktaşlı Shinji Kagawa'ya milli davet

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, ülkesinin milli takımından davet aldı.
Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, siyah-beyazlı ekibin ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiraladığı 29 yaşındaki Kagawa'yı milli takım kadrosuna çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise kadroda yer almadı.
Japonya, Kirin Challenge Kupası'nda 22 Mart Cuma günü Kolombiya, 26 Mart Salı günü ise Bolivya ile karşılaşacak. (AA)
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