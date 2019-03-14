SPOR

Beşiktaşlı Shinji Kagawa'ya milli davet

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

Beşiktaşlı Shinji Kagawa'ya milli davet

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, ülkesinin milli takımından davet aldı.

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, siyah-beyazlı ekibin ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiraladığı 29 yaşındaki Kagawa'yı milli takım kadrosuna çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise kadroda yer almadı.

Japonya, Kirin Challenge Kupası'nda 22 Mart Cuma günü Kolombiya, 26 Mart Salı günü ise Bolivya ile karşılaşacak. (AA)

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Güneş 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacakGüneş 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacak
Dev derbi için Japonya'dan 2 bin başvuru!Dev derbi için Japonya'dan 2 bin başvuru!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
shinji kagawa Japonya Milli Takımı Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler

Geceye damga vuran şok pozisyon

Geceye damga vuran şok pozisyon

Leicester City Eljif’in peşinde

Leicester City Eljif’in peşinde

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaşlı Shinji Kagawa'ya milli davet

Kagawa'ya milli davet

Şenol Güneş 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacak

Güneş 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacak

Galatasaray - Beşiktaş maçı için Japonya'dan 2 bin kişi Passolig kartı başvurusu!

Dev derbi için Japonya'dan 2 bin başvuru!

Beşiktaşlı Gökhan Töre, alacakları için TFF'ye başvurdu!

Ve Gökhan Töre kararını verdi!

Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!

Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!

Fikret Orman Japonya'ya ziyarette bulundu

Fikret Orman Japonya'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.