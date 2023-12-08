SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'nin X hesabını kapattırdı! Sebebi ise sosyal medyanın gündemine oturdu

Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'nin X hesabını kapattırdı! Sebebi ise sosyal medyanın gündemine oturdu

08.12.2023 17:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulu sonrası başkanlık koltuğunu Hasan Arat'a devreden Ahmet Nur Çebi'nin X hesabı kapatıldı. Siyah - beyazlı taraftarlar, Çebi'nin hesabını şikayet yağmuruna tuttu. Beşiktaşlı futbolseverlerin eski başkanın hesabını kapattırmasının nedeni ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş, 3 Aralık'ta olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçti. Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın yarıştığı seçimde kazanan Arat ve yönetimi olmuştu. Eski başkan Ahmet Nur Çebi ise aday olmayacağını açıklamış ve görevinden ayrılmıştı.

ŞİKAYET YAĞMURUNA TUTULDU

789a10ba60eb47b7b75e8d666fe15154

Seçimin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin X hesabını şikayet yağmuruna tuttu.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI" YAZDIĞI İÇİN KAPATILDI

GA0b1qTW4AA5wFv

Siyah - beyazlı futbolseverlerin, Çebi'nin biyografisinde "Beşiktaş Başkanı" yazması nedeniyle şikayet ettiği ve hesabın kapatıldığı öğrenildi.

"SAHTE BİLGİ"

dc88d3c4ea1a4ea4ad4017fa179c23e1

Ahmet Nur Çebi'nin hesabının sahte bilgi paylaşımı nedeniyle kapatıldığı aktarıldı. Bu durum, sosyal medyanın gündemine oturdu.

X'teki futbolseverler, konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbi öncesi beklenti! Saatler içinde belli olacakDerbi öncesi beklenti! Saatler içinde belli olacak
Anlaşma sağlandı, sözleşmesi bile belli oldu! İlk transfer Fenerbahçe'denAnlaşma sağlandı, sözleşmesi bile belli oldu! İlk transfer Fenerbahçe'den
Zaniolo ve Yunus'tan 1 milyar TL! Galatasaray paraya para demeyecekZaniolo ve Yunus'tan 1 milyar TL! Galatasaray paraya para demeyecek
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Twitter beşiktaş aday beşiktaş,
En Çok Okunan Haberler
'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

'Depremzedeyim' yalanıyla fuhuş! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

'Depremzedeyim' yalanıyla fuhuş! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Anlaşma sağlandı, sözleşmesi bile belli oldu! İlk transfer Fenerbahçe'den

Anlaşma sağlandı, sözleşmesi bile belli oldu! İlk transfer Fenerbahçe'den

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 4 büyüklerin rakipleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 4 büyüklerin rakipleri belli oldu

G.Saray'dan Ziyech kararı! Satın alınıp, satılacak...

G.Saray'dan Ziyech kararı! Satın alınıp, satılacak...

Zaniolo ve Yunus'tan 1 milyar TL! Galatasaray paraya para demeyecek

Zaniolo ve Yunus'tan 1 milyar TL! Galatasaray paraya para demeyecek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.