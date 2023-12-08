Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'nin X hesabını kapattırdı! Sebebi ise sosyal medyanın gündemine oturdu

Beşiktaş, 3 Aralık'ta olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçti. Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın yarıştığı seçimde kazanan Arat ve yönetimi olmuştu. Eski başkan Ahmet Nur Çebi ise aday olmayacağını açıklamış ve görevinden ayrılmıştı.

ŞİKAYET YAĞMURUNA TUTULDU

Seçimin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin X hesabını şikayet yağmuruna tuttu.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI" YAZDIĞI İÇİN KAPATILDI

Siyah - beyazlı futbolseverlerin, Çebi'nin biyografisinde "Beşiktaş Başkanı" yazması nedeniyle şikayet ettiği ve hesabın kapatıldığı öğrenildi.

"SAHTE BİLGİ"

Ahmet Nur Çebi'nin hesabının sahte bilgi paylaşımı nedeniyle kapatıldığı aktarıldı. Bu durum, sosyal medyanın gündemine oturdu.

X'teki futbolseverler, konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.





