Beşiktaşlı taraftarlardan Larin'e tepki

Beşiktaş taraftarları, Kayserispor karşılaşmasında Cyle Larin'e tepki gösterdi. Larin de yapılan bu tepkiye tarafsız kalmadı.

LARIN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Siyah-beyazlı takımın Kayserispor maçında 45. dakikada attığı golü kaydeden Cyle Larin, 75. dakikada kenara geldi. Cyle Larin'e siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Cyle Larin ıslıklar arasında kenara gelirken, tribünleri alkışladı. Kulübeye gelen Larin, bu duruma kısa süreli tepki gösterdi.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncu değişikliklerinin hemen ardından Sergen Yalçın tezahüratları yaptı.



