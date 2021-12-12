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Beşiktaşlı taraftarlardan Larin'e tepki

12.12.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı taraftarlar Kayserispor mücadelesinde oyundan çıkarken Cyle Larin'e büyük tepki gösterdi. Larin'in oyundan çıkarken mağlup durumda olunmasından ötürü Kanadalı oyuncuya tepki gösterildi.

Beşiktaşlı taraftarlardan Larin'e tepki
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş taraftarları, Kayserispor karşılaşmasında Cyle Larin'e tepki gösterdi. Larin de yapılan bu tepkiye tarafsız kalmadı.

LARIN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Siyah-beyazlı takımın Kayserispor maçında 45. dakikada attığı golü kaydeden Cyle Larin, 75. dakikada kenara geldi. Cyle Larin'e siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Cyle Larin ıslıklar arasında kenara gelirken, tribünleri alkışladı. Kulübeye gelen Larin, bu duruma kısa süreli tepki gösterdi.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncu değişikliklerinin hemen ardından Sergen Yalçın tezahüratları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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