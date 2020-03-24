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Beşiktaşlı Tyler Boyd, Trump’ın dönün çağrısına olumsuz cevap verdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.03.2020 23:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye’de kalmaya karar verdiğini açıkladı.

Beşiktaşlı Tyler Boyd, Trump’ın dönün çağrısına olumsuz cevap verdi!

Dünya genelinde yayılan korona salgının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu. Beşiktaş’ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ise Trump'ın çağrısına Sports Illustrated dergisi aracılığıyla yanıt verdi.

"Türkiye’de kalmaya devam ediyorum"

Başkan Trump’ın, yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya ilişkin soruyu yanıtlayan Tyler Boyd, "Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı. Hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Bende bu noktada Türkiye’de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

"Kültürü seviyorum"

Beşiktaş taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu anlatan Boyd, “Bir şeye ıslık çaldıklarında sanki bir rüzgar hissediyorsunuz. İnanılmaz derecede tutkulu. Bir futbolcu için çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bazen kaybetmek zor oluyor, çünkü sokakta veya halka açık olarak eleştiriliyorsunuz. Ama her iki yönde de geçerli bu. Kazandığınızda o ana kadarki en iyi duyguyu yaşıyorsunuz. Bunu seviyorum. Bu kültürü seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu tutkuyu seviyorum” ifadelerini kullandı.

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