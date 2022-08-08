Beşiktaş’ta apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Akatlar Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın 4. katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



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