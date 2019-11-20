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Beşiktaş'ta Atiba takımla çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.11.2019 14:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Atiba takımla çalıştı

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisileri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Douglas Santos, tendonundan sakat olan Erdem Seçgin, milli takımlarda bulunan Mohamed Elneny, Tyler Boyd, Güven Yalçın, Muhayer Oktay ve Ersin Destanoğlu katılmadı. Abdoulay Diaby takımdan ayrı koşu yaptı, Atiba Hutchinson ise takımla çalışmalara başladı.

Öte yandan bir grup siyah-beyazlı taraftar da takımın çalışmasını izledi. Abdullah Avcı ile futbolcular, antrenman sonrası taraftarlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla devam edecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig atiba

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