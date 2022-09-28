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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü

28.09.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda saha ve salon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanın, aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. Saha etabında dar alanda çift kale maç yapılan antrenmanın salonda üç grup halinde değişmeli denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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