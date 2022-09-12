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Beşiktaş'ta kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen şoför taksicilikten men edildi

12.09.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen şoför taksicilikten men edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta trafikte seyir halindeyken dışarıdaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen taksi şoförü H.U'nun "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" süresiz iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden (TUHİM) yapılan açıklamada, şoförün taksicilikten süresiz men edildiği belirtildi.

Açıklamada, H.U'nun "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" askıda olmasına rağmen şoförlük yaptığı kaydedilerek, "Taksi şoförünün, TUDES kapsamında 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' süresiz iptal edilmiş olup, ilgili taksi emniyet birimlerince 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir." denildi.

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