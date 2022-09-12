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Beşiktaş'ta trafikte kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı

12.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta trafikte kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta trafikte seyir halindeyken dışarıdaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yaptıkları kontroller sırasında bir ticari taksi içerisinden 2 kadının yardım çığlığı attığını duyarak, aracı durdurmak istedi.

Polis ekipleri, aracın kaçmaya çalışması üzerine önünü keserek durdurdu.

Yapılan kontrolde, takside yolcu olarak bulunan F.M.B. (27) ve A.M. (32) adlı kadınların, H.U. (51) adlı sürücünün dışarıdaki kadınların fotoğraflarını çektiğini görmeleri üzerine araçtan inmeye çalıştığı tespit edildi.

Taksi şoförünün polis ekiplerini görünce kaçarak fotoğrafları silmeye çalıştığı gerekçesiyle tartışma çıktığı, bunun üzerine kadınların çığlık atarak yardım istediği anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan H.U. tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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