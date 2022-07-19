Beslenme ve Diyetetik mezunları ne iş yapar? Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Özellikle COVID döneminde insanların eve kapanmaları sonucu ortaya kilo ve sağlık problemleri çıkmıştır. Karantina dönemi, kendisiyle birlikte psikolojik sıkıntıları da ortaya çıkarıp insanları fazla yemek yiyerek ya da iştahsızlık problemleriyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum Beslenme ve Diyetetik mezunlarının önemini bir kere daha hatırlatıp aşırı yemek yeme sonucu oluşan kiloların, kilo alamayışın çözümü olarak insanların bu alana özellikle son yıllarda rağbet göstermelerine sebep olmuştur.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Nedir?

Beslenme ve Diyetetik, besinin ve beslenmenin, en önemlisi insan sağlığının incelendiği bölümdür. İnsan sağlığını korumak, geliştirmek temel görevlerdendir. Amacı, sağlıklı beslenip sağlıklı yaşatmaya yöneliktir. Bünyesinde çeşitli hastalıklar da bulunur. Bu hastalıkları araştırıp en uygun çözümü insanlığa sunmaya çalışılır. Önüne geçilemeyecek, fazla kiloların vücuttan atılmasının zorlaştığı hastalık obeziteyi önlemek amacıyla da bu bölüm önem arz eder. Beslenme ve Diyetetik bölümü sayısal bölümler içerisinde bulunur. YKS sınavına girecek her öğrenci gibi beslenme ve diyetisyenlik bölümü için TYT sınavına girilmesi zorunludur. Aynı zamanda sayısal bölümlerin içerisinde bulunduğundan AYT sınavına da girilmesi gerekir. Bu sınavlardan TYT sınavının etkisi %40, Ayt sınavının etkisi ise %60 olarak belirlenmiştir. İki sınavı tamamlayıp geçerli puan alabilen öğrenciler bu bölümde okumaya hak kazanırlar. 2021 yılı verilerine göre en fazla 383,28; en az ise devlet üniversitesinde 226,24 puanla özel üniversitede 200,00 taban puanıyla öğretim hayatına başlanmıştır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Beslenme ve diyetetik bölümü 4 yıllık lisans bölümüdür. Aynı zamanda aşçılık, engelli bakımı ve rehabilitasyon, et endüstrisi, evde hasta bakımı, gemi aşçılığı, gıda teknolojisi, süt ve ürünleri, yemek pişirme teknikleri, yiyecek içecek işletmeciliği, gıda kalite kontrol analizi gibi daha birçok ön lisans bölümünden DGS sınavı ile bu bölüme geçiş yapılma imkanı bulunur. Bu sınav sayesinde ön lisans 4 yıla tamamlanır. Besin, insan sağlığı ve düzenli beslenme ile ilgili insanlar, bu bölümü 4 yıl boyunca keyif alarak okur. Beslenme ve Diyetetik bölümü dersleri oldukça kapsamlı olup bu dersleri bitiren insanlar, "diyetisyen" unvanı kazanmaya hak sahibi olur. Bu bölümün dersleri aşağıda verilmiştir:

-Beslenme İlkeleri

Temel Kimya

Tıbbi Biyoloji Ve Genetik

İngilizce

Anatomi

Fizyoloji

Organik Kimya

Psikoloji Bilimi

Temel Matematik

Bilgisayara Giriş

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

Besin Mikrobiyolojisi

Sporcu Beslenmesi

Halk Sağlığı

Ana-Çocuk Beslenmesi

Beslenme Durumunun Saptanması

Toplu Beslenme Sistemleri

Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi

Çocuk Hastaliklarinda Beslenme

Beslenme Sorunlari Ve Epidemiyoloji

Besin Kontrolü Ve Yasal Düzenlemeler

İşletmeye Giriş

Klinik Alan Yaz Uygulaması

Klinik Beslenme Uygulaması

Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması

Mezuniyet Projesi

Biyoistatistik

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Seminer

Beslenme ve Diyetetik Mezunları Ne İş Yapar?

Bölümün derslerini eksiksiz tamamlayan öğrenciler, iş arayışına girmeye başlar. Beslenme ve Diyetetik mezunları iş imkanları oldukça fazladır. Diyetisyenler, yağ kitle endeksi ölçer, bu endekse göre hastaya uygun bir diyet programı hazırlayıp haftalık veya aylık olmak üzere bu programın düzenli takibini yapar. Fazla kiloya sahip olan insanlara ve obeziteyle yüz yüze gelmiş insanlara ne yenilmemesi gerektiği listesi hazırlayıp aynı zamanda çeşitli egzersizler de önerir. Aynı zamanda yanlış beslenmeyle ortaya çıkabilecek hastalıkları da inceler. Besinlerin kaç kalori olduğunu, nasıl pişirilmesi gerektiğini ve tüketilmesi gerektiği hakkında da araştırma yapabilir.

Beslenme ve Diyetetik Mezunları Nerelerde Çalışır?

Kamu ve özel sektörde iş imkanları bulunur. Beslenme ve Diyetetik mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır. Sınav stresi yaşamadan iş bulma telaşına giren mezunlar; özel hastaneler ve okullarda, otel restoran gibi yiyecek içecek satan, özel kurumlarda iş imkanı bulabileceği gibi özel araştırma merkezi seçenekleri de vardır.

Beslenme ve Diyetetik mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunur. Devlet ve üniversite hastaneleride, Toplum ve Halk Sağlığı Merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığında, Belediyelerde, THY ve KYK' da, akademisyen gibi alanlarda çalışma hakkı kazanırlar. Bunun için KPSS sınavından geçerli not almak gerekir. Normalde 70 puan üstü kamuda iş sahibi olabilirken son yıllarda en düşük puan 90,60037; en yüksek puan ise 92,54675'e yükselmiştir. Yılda 200-300 arası diyetisyen ataması yapılır. Bu atamalar Bursa, İstanbul, Aydın, Batman, Nevşehir, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Konya, Kırıkkale, İzmir, Kilis, Rize, Kocaeli, Sakarya, Elazığ gibi Türkiye'nin çoğu şehrine yapılmıştır.



