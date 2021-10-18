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  4. Best Model yarışmacısı Barış Arslan: Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım

Best Model yarışmacısı Barış Arslan: Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım

18.10.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Best Model yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli Elmas Yılmaz'dan sonra yarışmacısı Barış Arslan da benzer iddialarda bulundu.

Best Model yarışmacısı Barış Arslan: Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım

Best Model yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli olan Elmas Yılmaz yarışma hakkında iddialarıyla gündeme geldi.

Yılmaz'ın iddiaları sonrası Best Model yarışmacılarından Barış Arslan 2. Sayfa'ya bağlandı ve benzer iddialarda bulundu. Genç yarışmacı şunları söyledi:

Best model yarışmasıyla ilgili Elmas Yılmaz'dan olay iddia: Özel otel odası tutup...Best model yarışmasıyla ilgili Elmas Yılmaz'dan olay iddia: Özel otel odası tutup...

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüzyüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı... Ben şok oldum sahnede. "

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