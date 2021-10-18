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Best model yarışmasıyla ilgili Elmas Yılmaz'dan olay iddia: Özel otel odası tutup...

18.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Best model "Best Smile" güzeli Elmas Yılmaz şoke eden iddialarıyla gündem oldu. Elmas Yılmaz açıklamasında "Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" dedi.

Best model yarışmasıyla ilgili Elmas Yılmaz'dan olay iddia: Özel otel odası tutup...

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı yayınına katılan Elmas Yılmaz Best Model yarışmasıyla ilgili iddialarıyla gündeme geldi. Best model "Best Smile" güzeli Elmas Yılmaz hakkının yenildiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi.

Elmas Yılmaz açıklamasında, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" gibi iddialarda bulunarak herkesi şoke etti.

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Elmas Yılmaz açıklamasında "Yarışmaya katılım parası 200 TL ödedik. Tüm masrafları kendimiz yaptık. Bu süreçte 5-6 bin TL harcadım. Best Smile seçilince çok ağladım" dedi.

Genç yarışmacı açıklamasının devamında ise "Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" diyerek iddialarda bulundu.


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