Bestemsu Özdemir tarzıyla galaya damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Terörü tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren, konusunu gerçek hayattan alan TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filmi, 15 Aralık'ta vizyona girecek. Filmin galası dün akşam ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Heyecanla beklenen filmde rol alan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir farklı tarzıyla geceye damga vurdu. Parlak uzun bir etek giyen ünlü oyuncu başını örttüğü bir kombin ile galaya katıldı.

Ünlü ismin gala tarzını görenler; 'Soyguna gelmiş gibi', 'Bu nasıl bir tarz?', 'Hiç olmamış', 'Şaka mı bu ya?' gibi yorumlar yapılar.

Bestemsu Özdemir, şimdilerde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un rol aldığı Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği Yasemin karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.







